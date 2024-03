Esordienti Vis travolgenti contro i Meteor Renazzo

Travolgente vittoria sul campo dei Meteor Renazzo per gli Esordienti Bondi Vis 2008 nel campionato provinciale. La partita, a senso unico per tutti e quattro i tempi di gioco, vede i mini atleti vissini giocare un basket allegro, che porta a sfruttare la migliore tecnica difensiva per aprire il contropiede e andare a segnare canestri facili, che scavano un solco enorme nel punteggio e danno tanta fiducia ai ragazzi Vis. Il primo quarto, così come gli altri tre, vede la Bondi Vis comandare dal primo minuto all’ultimo con grande sicurezza. Prossimo incontro domenica 10 marzo contro la Scuola Basket Ferrara.