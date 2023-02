"Esperienze sul campo per i nostri studenti"

Arricchire la formazione professionale degli studenti, promuovendo lezioni sul campo in vista del futuro approdo nel mondo del lavoro. È questo l’obiettivo del progetto ‘Comacchio in Brindisi’, ideato dal presidente di AsBalneari Nicola Bocchimpani in collaborazione con l’Istituto superiore ‘Remo Brindisi’ di Lido degli Estensi. Un progetto che ha ottenuto il patrocinio gratuito del Comune di Comacchio e il supporto di imprese, associazioni di categoria e consorzi. Ad illustrare il progetto, ieri, sono stati lo stesso Bocchimpani, affiancato dalla dirigente scolastica Pierlia Stimolo, dalla vice sindaco Maura Tomasi, e da Giuseppe Farinella (Confartigianato), Roberto Bellotti (Confesercenti), Luana Guietti (Cesb – Lido degli Estensi e Spina), Enrico Zappaterra (Cna) e Davide Duo (Ascom Confcommercio). Con entusiasmo, Nicola Bocchimpani ha salutato l’avvio del progetto, volto a creare una sinergia "per stimolare i ragazzi ed implementare la loro formazione, con le lezioni direttamente sul campo.

Questo, anche con il supporto delle Academy di importanti aziende che hanno aderito e che hanno eccezionali formatori". Si sta lavorando altresì al coinvolgimento delle imprese locali e, verso fine maggio, si prevede l’organizzazione di un primo corso dedicato al bar, a cui ne seguiranno altri dedicati a cucina e pasticceria. Il presidente di AsBalneari premette che non si tratta di un progetto finalizzato esclusivamente alla formazione di nuova forza lavoro per il territorio, ma che principalmente punta a completare il percorso formativo dei ragazzi "che potrebbero, un giorno, diventare anche nostri nuovi colleghi". L’obiettivo finale, dunque, sarà quello di valorizzare gli studenti più meritevoli e gli imprenditori più lungimiranti.