Esperti ai Diamanti. Patrimonio archivistico, tutela e conservazione diventano intelligenti

Sarà la tutela del patrimonio archivistico, in particolare dei Comuni, dai danni collaterali come fuoco o muffe al centro della giornata di studi ‘La conservazione intelligente del patrimonio archivistico degli Enti’ che si terrà lunedì 29 gennaio 2024 nel salone della pinacoteca di Palazzo dei Diamanti.

L’evento è organizzato da Makros, azienda ferrarese leader nel settore grazie al brevetto del sistema archivistico Blokfire, nato per la protezione dal fuoco e poi evoluto, con il patrocinio di Anci, Comune di Ferrara, Regione Emilia Romagna, Ferrara Arte, Unife, Confindustria, Isco, Sipro. Le iscrizioni saranno aperte fino al 19 dicembre. "Abbiamo deciso – così Massimo Luise, fondatore e amministratore di Makros – di portare a Ferrara professionisti con cui trasmettere buone pratiche, con lo scopo di fornire agli enti una serie di strumenti per proteggere e tutelare i loro archivi, solitamente lasciati da parte, ma che sono grandissimi accentratori di patrimonio e la scorretta tenuta genera disservizi. Vogliamo dare insegnamenti pratici su conservazione e organizzazione degli spazi, insieme alla difesa del patrimonio". La giornata di studi, che sarà aperta dai saluti del sindaco Alan Fabbri, in rappresentanza anche di Anci, e dal presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, sarà suddivisa in due sessioni. Una prima culturale, con l’intervento di Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura, Giuseppina Muzzarelli, docente di Storia Medioevale di Unibo, Angelo Varni, professore emerito Unibo, Anna Quarzi, presidente Isco, che discuteranno dell’importanza della conservazione nella costruzione e nel mantenimento dell’identità collettiva e individuale. Nella seconda parte, che vedrà tra i relatori Paolo Crisostomi, direttore tecnico del Laboratorio di Restauro del Libro Antico Abbazia di San Nilo di Grottaferrata e Sandro Bertelli, docente di Paleografia e direttore del Master di Archivistica, Diplomatica e Paleografia di Unife, saranno affrontati temi oggi di grande attualità, come il recupero della dispersione, la limitazione dei processi di restauro, l’ottimizzazione dell’organizzazione degli ambienti, sempre ricordando che la protezione e la conservazione non sono alternative o sostitutive dei processi di digitalizzazione. L’incontro sarà anche per i partecipanti un’occasione per conoscere la città dal punto di vista turistico, grazie al tour organizzato da Inferrara. "Makros ha portato un pezzo di Ferrara alla fiera degli archivi di Abu Dhabi – sottolinea Matteo Fornasini, assessore al turismo- –. Il turismo congressuale è poi un settore a cui prestiamo molta attenzione, una delle direttive di sviluppo".

Lucia Bianchini