Esperto di raccolta fondi disponibile a viaggiare

Al centro informa giovani di Cento (Ferrara) è presente richiesta dove è ricercata una figura lavorativa di progettista ‘fundraising’, ambo sesso. Un’offerta di lavoro all’interno di associazione di Cento che ricerca figura con precise caratteristiche. Nello specifico è richiesto al candidato una buona conoscenza della lingua inglese sia in forma scritta e anche parlata, importante sarà anche la disponibilità dello stesso a viaggiare in trasferta dalle 2 alle 4 settimane l’anno all’estero, specificamente in paesi del continente africano. E’ necessario e richiesta una formazione spefcifica oppure un’esperienza sul campo, in alternativa di uno o l’altro di questi ambiti, necessarie esperienze di progettazione e rendicontazione, oltre di cooperazione internazionale, comunicazione marketing, fundraising. È previsto un contratto di lavoro part-time di 30 ore settimanali complessive, oltre ad una possibilità di estendere lo stesso ad un full-time.