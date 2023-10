Esplosione a Monestirolo. Al vaglio dei pompieri il deposito di Gpl . Si indaga sulla perdita

Una distesa di detriti. È ciò che resta dell’abitazione a due piani al civico 109 di via Argenta, a Monestirolo. A disintegrare l’edificio è stata un’esplosione, causata da una fuoriuscita di Gpl che ha saturato gli ambienti. Sotto le macerie hanno trovato la morte Andrea Binelli, agricoltore di 76 anni, e l’ex moglie Gabriella Piccini, 74 anni. Se le cause all’origine della deflagrazione sono ormai certe, ben più difficoltoso è risalire al punto esatto da cui ha avuto origine la fuga di gas. Su questo aspetto sono al lavoro i vigili del fuoco i quali, concluso l’intervento di recupero dei corpi degli abitanti e rimessa in sicurezza l’area, si stanno ora focalizzando sugli aspetti ancora da chiarire della tragedia di sabato sera. Sull’accaduto, il pubblico ministero Andrea Maggioni ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti. A quanto si apprende, la procura potrebbe decidere di non disporre l’autopsia sui corpi delle vittime, in quanto non molto di più potrebbe rivelare rispetto a quanto già evidente.

Discorso diverso, invece, per le cause della perdita. Oltre all’area del crollo, il pm ha disposto il sequestro del deposito del gas. Il bombolone – esterno e interrato – è rimasto intatto. È quindi probabile che la perdita fatale si sia verificata all’interno alla casa. Gli accertamenti dei vigili del fuoco prendono le mosse proprio dal deposito, per capire se ci possano essere stati problemi a livello di impianto. Il loro lavoro parte però in salita. Lo stato dei luoghi non è infatti dei più idonei a questo tipo di verifiche. Lo scoppio ha lasciato ben poco di intatto, creando non poche difficoltà a chi sta cercando il bandolo di quella tragica matassa. L’edificio si è infatti letteralmente sbriciolato, collassando su se stesso. In caso di esplosioni, questo accade in strutture realizzate con mattoni pieni, molto solide e con poche aperture. In presenza di tali circostanze, infatti, l’energia della deflagrazione rimane ‘contenuta’ all’interno, con scarse possibilità di sfogo verso l’esterno.

Le attività di ricerca dei dispersi e messa in sicurezza della zona del crollo hanno visto impegnate diverse decine di pompieri, ai quali è andato il ringraziamento del comandante provinciale Antonio Del Gallo. "Ringrazio tutti i vigili del fuoco intervenuti – ha dichiarato a operazioni concluse –, sia quelli del comando provinciale sia quelli intervenuti da fuori provincia e regione". In via Argenta hanno operato oltre ottanta uomini, con una ‘punta’ di 45 vigili in azione contemporaneamente nelle fasi più concitate. L’intervento si è protratto dalle 22 di sabato fino alle 14 di domenica. Il primo allarme è infatti delle 21.45 di sabato. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto si sono trovati davanti a uno scenario apocalittico: la casa ridotta a un cumulo informe di macerie, una parte delle quali avvolte dalle fiamme. Sono subito partite le ricerche dei dispersi, con l’aiuto di unità cinofile specializzate in questo tipo di emergenze e di mezzi movimento terra. Il corpo di Binelli, che si trovava nell’appartamento al piano superiore, è stato trovato alle 6 di domenica, dopo otto ore di ricerche. Altre sei ore di scavi sono state necessarie per recuperare i resti di Piccini, che si trovava nell’appartamento al piano di sotto. Due vite spazzate via in un unico terribile istante, che ha dilaniato la quiete di quel fazzoletto di campagna ferrarese.