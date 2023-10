Esplosione a Monestirolo. Prima il boato poi l’incendio. Trovati morti due anziani: "Ambienti saturi di Gpl"

L’ultima flebile fiammella di speranza si è spenta dopo quasi quindici ore di ricerche ininterrotte. Pochi minuti prima di mezzogiorno, i vigili del fuoco hanno estratto il corpo di Gabriella Piccini dalle macerie della casa crollata al civico 109 di via Argenta, tra Monestirolo e San Nicolò. Quello di Andrea Binelli, 76enne agricoltore ed ex marito della donna, era stato recuperato alle 6, dopo otto ore di scavi. L’unico superstite del disastro di Monasterolo è il cagnolino di casa, spuntato all’improvviso mentre i pompieri iniziavano la loro corsa contro il tempo tra i resti della palazzina ridotta in briciole dalla tremenda esplosione. Forse anche l’animale, disorientato e spaventato, stava a suo modo cercando di dare una mano a trovare i padroni dispersi in mezzo a tonnellate di cemento, vetro e metallo. Le speranze di trovare superstiti sono apparse sin da subito pochissime e, con il passare delle ore, quella che inizialmente era un’agghiacciante ipotesi si è tramutata purtroppo in una luttuosa realtà.

Concluse le ricerche e verificato che non ci fosse nessun altro tra le macerie, vigili del fuoco e carabinieri si sono messi al lavoro per ricostruire i contorni dell’accaduto. Al momento tutto porta a pensare a un’esplosione causata da una fuga di Gpl. La palazzina a due piani, costruita pochi metri sotto il livello della strada e circondata dagli alberi da frutto coltivati dal padrone di casa, è collassata su se stessa. Lo scoppio, avvenuto nella prima serata di sabato, l’ha trasformata in un cumulo informe di detriti, polvere e schegge di vite spazzate via in un lampo. La prima chiamata ai soccorsi è delle 21.45 di sabato. L’allarme sarebbe partito da un passante, pare un fattorino che portava delle pizze. Alla deflagrazione è seguito un incendio, che si è sviluppato all’interno dell’abitazione. La macchina dei soccorsi è stata imponente. In via Argenta sono arrivati i carabinieri, i sanitari del 118 e una quarantina di vigili del fuoco dai comandi di Ferrara, Ravenna, Bologna e dal Veneto. Sul posto anche gli uomini del Gruppo operativo speciale di Piacenza con le macchine movimento terra e i nuclei cinofili di Bologna e Parma. Jack e Luna, i due cani specializzati nella ricerca di dispersi, hanno messo il loro fiuto al servizio dei soccorritori, aiutando i pompieri a individuare gli abitanti. Binelli è stato trovato dopo otto ore di scavo in quella che ormai era diventata una impenetrabile montagna di detriti. Al momento dell’esplosione l’uomo si trovava al piano di sopra. Il suo ritrovamento è stato quindi relativamente più rapido, in quanto ricoperto da meno macerie. Più difficili le ricerca di Piccini, che si trovava al piano di sotto. A indirizzare i vigili del fuoco è stato il suono del cellulare della donna che, rimasto indenne nel crollo, è stato fatto squillare a lungo. Quel trillo ha fornito una pista ai soccorritori che hanno continuato a scavare – anche con l’aiuto di un braccio meccanico – fino a quando non hanno individuato il corpo.

Le cause dell’esplosione sono ora al vaglio degli inquirenti. Il pubblico ministero di turno Andrea Maggioni ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. Per permettere l’esecuzione di tutti gli accertamenti, sono state poste sotto sequestro l’area dell’immobile e il deposito di gas. L’ipotesi più accreditata, si diceva, è quella della fuga di Gpl. L’abitazione era servita per le utenze da un bombolone esterno interrato. Pare però che lo scoppio non si sia verificato nel serbatoio. È plausibile, invece, che la perdita sia avvenuta all’interno. "Le cause del crollo – ha spiegato il comandante provinciale dei vigili del fuoco Antonio Del Gallo – sono da ricondurre a un’esplosione a seguito di saturazione degli ambienti con gas Gpl. La deflagrazione ha distrutto parti strutturali e non strutturali dell’edificio". Compito degli investigatori è ora confermate queste prime ipotesi, capire cosa possa non aver funzionato nell’impianto e come mai gli abitanti non si siano accorti per tempo della presenza del gas nell’aria. Per dare risposta a quelle domande pompieri e carabinieri hanno lavorato senza sosta per una notte e un giorno, scavando tra i resti di due vite spazzate via in un lampo in una tiepida notte di autunno.