Esplosione Argenta, le lacrime di amici e vicini degli ex coniugi. “Persone buone e gentili”

Ferrara, 23 ottobre 2023 – “Andrea era stato a casa mia mezzora prima dell’esplosione. Mi aveva portato dei granchi blu e delle sogliole da friggere. Abbiamo parlato un po’ e poi, all’ora di cena, è tornato a casa". Renato Scanavini guarda i ruderi di quella che era l’abitazione del suo vicino di casa e amico, Andrea Binelli.

Si appoggia a un mezzo dei soccorritori e continua a ribadire la propria incredulità. Ancora non si capacita di come quella chiacchierata con l’agricoltore 76enne sia stata l’ultima prima della tragedia. "Ho sentito un primo boato – racconta –. Sono uscito fuori, ma non mi sono reso conto di quello che era accaduto. Era tutto buio. Poco dopo, un secondo scoppio e in quel momento ho visto le fiamme. Intanto qualcuno aveva già chiamato i soccorsi". Scanavini si avvicina e si trova davanti agli occhi una scena apocalittica. "La casa non c’era più – spiega –. Completamente distrutta. Incredibile".

Nelle foto piccole Andrea Binelli, 76 anni, e Gabriella Piccini, 74

Sotto quelle macerie, diverse ore dopo, i vigili del fuoco troveranno i corpi di Binelli e della ex moglie, Gabriella Piccini, 74 anni. I due erano separati, ma continuavano a vivere nella stessa casa di campagna, lui nell’appartamento al piano di sopra, lei in quello al piano di sotto. Gabriella, prima della pensione, era stata dipendente del Comune di Molinella, settore servizi sociali. Molto conosciuta in paese, aveva – tra le altre cose – gestito la colonia estiva di Cervia. Molto noto anche il 76enne, agricoltore con la passione per il pallone. In passato era stato un apprezzato allenatore delle giovanili del Molinella Calcio. "Una persona squisita – lo ricorda Redenzio Cenci, ex dirigente della squadra del paese bolognese –. Dal punto di vista calcistico era un ‘integralista’, in stile Arrigo Sacchi. Per lui in campo bisognava stare in un certo modo". Ma Binelli era prima di tutto un agricoltore. Il suo frutteto, coltivato a pere, circondava la casa al confine tra Monestirolo e San Nicolò. Ultimamente aveva iniziato a dismettere la coltivazione, forse anche con l’intento di vendere la terra e finalmente riposare dopo una vita di fatiche.

6 foto Il bilancio della tragedia è di un morto di 76 anni e una donna dispersa

La vita di Andrea e Gabriella era stata di recente segnata da un grave lutto. Un paio di anni fa avevano perso un figlio quarantenne, dopo averlo assistito e accudito con amore e dedizione. Lasciano una seconda figlia, che lavora all’estero. Sin dalle prime ore della mattina, davanti alla palazzina esplosa si sono assiepati conoscenti e familiari degli ex coniugi. Il 76enne frequentava San Nicolò, dove era molto noto e stimato. "Un uomo gentile e buono" si limita a commentare Marco Bonaccorsi, fermo per tutta la mattina davanti alla casa devastata dell’amico. Tra i tanti accorsi anche un ex operaio di Binelli, un uomo di origine straniera. "Lo conoscevo da sei anni, ho lavorato con lui in campagna – afferma con voce rotta dall’emozione –. Andrea era un grande lavoratore, un uomo perfetto".