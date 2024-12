Esplosione di un furgoncino a Codigoro: settantenne ferito, ipotesi suicidio

Un furgoncino bianco scoppiato, al cui interno c’era un uomo di circa settant’anni, ha svegliato ieri mattina una parte dell’abitato di Codigoro, a causa del tremendo botto udito anche a distanza.

Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco e Carabinieri sempre di Codigoro ed anche prima un’ambulanza e poi l’auto medica del 118. All’interno del furgoncino il settantenne, seduto al posto del conducente, riportava ferite causate dall’esplosione e, inizialmente, rifiutava l’intervento dei sanitari che, giunti sul posto, lo hanno poi trasportato all’ospedale del Delta.

Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno ritrovato una piccola bombola di gas da campeggio vicino al veicolo esploso e provveduto a recuperare le parti dell’automezzo scagliate anche a notevole distanza; tra queste il vetro del parabrezza è finito sulla via don Ferroni ad oltre 20 metri di distanza e per fortuna non ha colpito persone o veicoli di passaggio.

Fra le ipotesi avanzate, sembra che l’uomo o volesse fumare una sigaretta in strada, ma anche – sia chiaro è soltanto un’ipotesi – che avesse deciso di farla finita, facendo uscire il gas dalla bombola e accendendolo con un accendino, causando quindi, l’esplosione che ha convolto il veicolo e se stesso.