Esplosione, crolla una palazzina: si cercano due persone tra le macerie

Monestirolo (Ferrara), 21 ottobre 2023 – Un incendio e poi un forte boato e il crollo dell’intera palazzina di via Argenta 109, nella zona di Monestirolo, lungo la strada provinciale 65. E macerie sopra macerie. E’ questa la scena che si sono trovati davanti i vigili del fuoco di Ferrara quando sono arrivati in via Argenta nella tarda serata di ieri. L’allarme è arrivato alla centrale operativa del Comando provinciale di Ferrara una manciata di minuti prima delle 22.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Fino a dopo le 23 di ieri, i soccorritori erano ancora impegnati a cercare le due persone che dovrebbe essere state in casa al momento dell’esplosione. Apocalittica la scena che si è presentata davanti ai pompieri, nessuna parte dell’abitazione è apparsa riconoscibile ai loro occhi. Le ricerche sono continuate tutta la notte, anche per identificare gli elementi che possano aiutare a comprendere le cause di questa drammatica esplosione.