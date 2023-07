Esplosione mortale al poligono La procura impugna l’assoluzione

PORTOMAGGIORE

"Purtroppo quella che pensavo potesse essere stata una brutta parentesi terminata con un esito positivo, si sta rivelando un vero incubo personale. La Procura di Ferrara ha fatto appello alla mia assoluzione sulla vicenda del poligono di tiro". E’ lo stesso segretario provinciale del Pd ed ex sindaco di Portomaggiore, Nicola Minarelli, ad annunciare il ricorso presentato dalla Procura di Ferrara alla sentenza del Tribunale di Ferrara sull’esplosione al poligono di tiro che costò la vita a tre persone, il 10 gennaio del 2016. "Affronterò anche questa a testa alta e con la serenità che in questi anni mi è derivata dall’assoluta consapevolezza – concluse Minarelli – di aver svolto il mio compito in maniera corretta e scrupolosa". Il ricorso depositato alla Corte di Appello di Bologna è firmato dal procuratore capo Andrea Garau e ruota su tre punti fondamentali: l’applicabilità dell’articolo 57 del Tulps, che la procura continua a dire essere applicabile e per la difesa, sostenuta dagli avvocati Fabio Anselmo e Bernardo Gentile, e per il Tribunale invece no. L’accusa sostiene anche che non è possibile applicare il principio dell’ignoranza scusabile e, infine, che c’erano i presupposti affinché il sindaco emettesse un’ordinanza a carattere di urgenza. La difesa continua a ribadire che non era possibile.

"Stiamo vivendo una fase politica in tema di giustizia molto delicata. Nel momento in cui il Ministro della Giustizia – sottolinea l’avvocato Anselmo – annuncia la soppressione del reato di abuso d’ufficio proprio per arginare l’iper responsabilizzazione penale soprattutto dei sindaci e la soppressione del potere di appello del Pubblico Ministero avverso le sentenze di assoluzione ora prendiamo atto di questo appello proposto dal solo procuratore capo in persona. Al momento ne ha ancora il potere che non si discute. Non abbiamo certo paura di sottoporci alla dialettica processuale invocata in appello. Non posso non pensare, tuttavia, a quanto emerso in dibattimento. Al fatto, per esempio, che progetto e costruzione del poligono sono stati comunicati e annunciati alla stessa Questura di Ferrara. Non posso non pensare alle deposizioni di Prefetto e Questore. Non riesco proprio ad immaginarmi una possibilità di condanna di Minarelli se non su un piano politico ed in coda ad una lunga lista di autorità che lo precedono. Ma nemmeno su questo piano politico riesco a figurarmi responsabilità per Minarelli".

cri.ru.