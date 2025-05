"Esponenti Pd prima con Renzi e ora con Landini"

Caro Carlino, dopo aver letto le dichiarazioni di Ilaria Baraldi e di altri esponenti del PD a favore dei cinque referendum promossi dalla Cgil ed appoggiati da personaggi di varia estrazione (come Alessandro Barbero, noto avversario del “green pass”, che ora ha il posto d’onore a fianco di Landini nei comizi) resto basito pensando a quanti di loro si schierarono con Renzi allorchè fu approvato il “jobs act”. Finchè l’ex rottamatore governava il PD, tutti lo applaudivano. Ora, invece, si rimangiano anche i giudizi laudatorii espressi a suo tempo. Dove erano Calvano, Minarelli e la Baraldi quando fu approvato il “jobs act”? Se era un provvedimento nefasto, da abrogare ora con un referendum, perchè tacquero o applaudirono? Anche in politica un po’ di coerenza (stavo per dire decenza) aiuterebbero i cittadini a recuperare un minimo di fiducia nelle istituzioni. Grazie per la pubblicazione, un saluto. Bruno Cavalieri

* * *

LA POESIA DI ERIDANO SULLA PRIMAVERA Caro Carlino, ecco la mia poesia ’Raggi di sole’: L’aria di maggio/ ti riscalda/ con raggi di sole,/ è primavera,/ nel cielo azzurro/ le rondini/ danzano in volo,/ nei prati/ nubi di margherite. Grazie per la pubblicazione, saluto la redazione. Eridano