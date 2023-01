Esposito ai dettagli, la Reggina vuole La Mantia

Non è ancora il momento delle cose formali tra Spezia e Spal, che probabilmente però perfezioneranno il trasferimento di Salvatore Esposito nella giornata di oggi. Del resto, ieri gli aquilotti erano concentrati sulla gara casalinga con l’Atalanta, la prima dopo la lunga sosta della serie A. Da martedì comunque le parti hanno raggiunto un’intesa pressoché totale, quindi non sembra davvero esserci spazio per colpi di scena. Il centrocampista di Castellammare di Stabia firmerà un contratto fino al 2027, e alla Spal dovrebbero finire tra i 3,5 e i 4 milioni di euro, oltre al 10% sulla futura rivendita del giocatore.

Fa parte dell’operazione anche il prestito alla squadra di De Rossi di Leandro Sanca, attaccante esterno che ieri ha seguito la gara del Picco dalla panchina. Il portoghese classe 2000 arriverebbe quindi a Ferrara a titolo temporaneo, con la prospettiva di trovare più spazio di quello che ha avuto con mister Gotti (tre gettoni in serie A e uno in Coppa Italia). Pare proprio Luca Fiordilino del Venezia il centrocampista destinato a prendere il posto di Esposito, ma prima di tutto la Spal deve formalizzare il passaggio dell’ex capitano allo Spezia.

Sempre in tema di esterni d’attacco come lo spezzino Sanca, la Spal ha chiesto anche informazioni con l’Ascoli sul marocchino con cittadinanza belga, Soufiane Bidaoui.

A scuotere l’ambiente biancazzurro però è un’altra notizia, quella del forte interessamento della Reggina per Andrea La Mantia. Secondo alcune fonti risulta che l’attaccante abbia dato il proprio ok al trasferimento in amaranto, ma al momento al riguardo non c’è alcuna certezza. La Spal invece avrebbe respinto al mittente la proposta del club calabrese, ma non è escluso che nelle prossime settimane possano esserci sviluppi importanti. Peraltro, curiosamente i biancazzurri faranno visita alla Reggina tra poco più di una settimana, alla ripresa del campionato.

Per quanto riguarda le altre operazioni in uscita, Mattia Finotto è conteso da due società di serie B (Cittadella e Cosenza) e altrettante di C (Carrarese e Padova). Se la punta trevigiana – in scadenza di contratto – lascerà certamente Ferrara in questa sessione di mercato, pare invece destinato a restare in biancazzurro Nicola Rauti. L’attaccante di proprietà del Torino – richiesto dall’Ancona – al momento è dichiarato incedibile dalla Spal, che nel nuovo assetto di mister De Rossi con due giocatori che agiscono tra le linee a supporto di un centravanti può sfruttare le sue caratteristiche. Infine, è stato accostato al club di via Copparo la punta esterna Carlo Cavallo, classe 2002 cresciuto nel settore giovanile del Napoli che si sta mettendo in luce nel Real Agro Aversa. In serie D ha già realizzato quattro reti in 16 partite, e una in Coppa Italia. Oltre alla Spal, piace al Cosenza e a numerose società di serie C pronte a concedergli una chance al piano superiore.

Stefano Manfredini