Esposizione sulla religiosità popolare al Maf di San Bartolomeo

Il Maf di San Bartolomeo in Bosco propone una esposizione sulla religiosità popolare. Da oggi nella sala espositiva la mostra 'Santi e santini tra devozione e collezione', a cura del collezionista bondenese Marco Dondi. Si tratta di una rassegna composta da 'santini' (e in parte minore da cartoline).

La mostra è stata suddivisa in tematiche, alcune popolarissime come 'Il culto Mariano' o 'I santini di guerra', e altre più soggettive come “Il fiore, l’animale, il martirio” oppure “Ora et labora; i santi della penitenza”.

La mostra è visitabile gratis fino al 26 gennaio agli orari di apertura del Museo. Da martedì a venerdì dalle 9 alle 12, festivi dalle 15 alle 18. Il 26 gennaio è riservato all’incontro con il pubblico.

L’iniziativa è del Comune, Maf e dall’Associazione omonima.