"Esprimo gratitudine verso il personale del Pronto Soccorso"

Caro Carlino,

con la presente vorrei esprimere la mia gratitudine nei confronti del personale del Pronto Soccorso di Cona che si è dimostrato particolarmente attento e meticoloso nel darmi l’assistenza di cui necessitavo, nella notte del 27 ottobre scorso. Nonostante mi trovassi in una condizione di grande vulnerabilità, mi ha sorpreso trovare un supporto tanto professionale quanto umano, specialmente dopo gli ultimi anni di grande stress a cui tutto il personale sanitario è stato sottoposto per le conseguenze della pandemia. Ringrazio pertanto sentitamente i medici e gli infermieri che si sono presi cura di me, perché credo sia doveroso riconoscere il grande impegno richiesto nell’esercitare la loro professione. Grazie,

d. z.

* * *

ESIBIZIONE MEDIATICA

DEGLI ARTISTI

Caro Carlino,

vi sono molte cantanti che vengono criticate per l’esposizione del proprio corpo, forse senza questa esibizione mediatica non sarebbero cantanti seguite da un folto pubblico, ma così va il mondo. Occorre considerare che tale comportamento serve per andare incontro a persone che hanno problemi di udito, in questo modo il numero dei simpatizzanti aumenta indipendentemente dalle qualità dell’artista.

Giancarlo Vicentini

* * *

RISCATTO DEI TERRENI

IN ZONA PEP

Caro Carlino,

vorrei chiedere al sindaco Fabbri come valuta i prezzi del riscatto dei terreni in diritto di superficie in zona p.e.p dove molti cittadini e giovani coppie hanno comprato l’ bitazione ma non il terreno su cui insistono gli alloggi. Terreni che sono di proprietà del Comune e per riscattarli e ovviare ai vincoli imposti viene richiesto un esborso con costi discutibili. Mi riferisco a zone come Malborghetto dove i terreni, per oltre 30 anni, sono stati inquinati da sostanze tossiche causate dall’inceneritore di prima generazione, sostanze ancora oggi presenti nei terreni urbanizzati circostanti. Un fenomeno che coinvolge pure il quadrante est dove è in corso da anni una costante bonifica contaminata da cvm. Sarebbe cosa gradita l’interesse nelle sedi opportune per valutare in maniera congrua i prezzi di riscatto dei terreni,

Mauro Fabbiani