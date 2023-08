Espulso dal Consiglio Alex Di Domenico

Espulso dal consiglio comunale. Regolamento alla mano è stato dichiarato decaduto dall’incarico di consigliere per le troppe assenze. Protagonista: Alex Di Domenico, eletto alle ultime amministrative tra le fila della Lega, partito dal quale si è poi dissociato. Da allora ha preso parte solo a poche sedute di lavoro. Ultimamente è mancato all’appello, senza dare giustificazione, per ben quattro convocazioni consecutive. Quanto basta insomma perché perda il posto. L’adozione del suddetto provvedimento ha portato al cambio della guardia tra gli scranni del Carroccio. A Di Domenico è subentrata Sara Buscaroli. Duri i commenti dei suoi ex colleghi. Gabriella Azzalli di "Rinnovamento" ha parlato di un "atteggiamento di spregio contro la democrazia".

n.m.