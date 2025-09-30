"Esserci sempre". La polizia celebra San Michele Arcangelo

Il 29 settembre 1949 San Michele Arcangelo fu proclamato patrono e protettore della Polizia di Stato da Papa Pio XII, per la naturale assonanza con la missione assolta, con professionalità ed impegno, da tutti i poliziotti chiamati ogni giorno ad assicurare il rispetto delle leggi, l’ordine e la sicurezza dei cittadini e che trova la sua sintesi nel motto “Sub lege libertas”. "A questo impegno costante – così una nota – la Polizia di Stato unisce anche la straordinaria funzione di soccorso ed assistenza pubblica rappresentata, nel suo stemma araldico, con la doppia fiaccola incrociata".

E proprio ieri mattina, nella suggestiva cornice della chiesa del Gesù, è stata celebrata la ricorrenza di San Michele Arcangelo. Il momento è stato solennizzato con una messa celebrata dal vicario generale dell’Arcidiocesi di Ferrara e Comacchio, monsignor Massimo Manservigi, alla presenza delle autorità civili, militari e una rappresentanza dell’Associazione nazionale pensionati della polizia. "Gli ospiti – chiude la nota – hanno pregiato con la loro presenza le donne e gli uomini della Polizia di Stato che quotidianamente prestano la propria opera sotto l’egida del motto “esserci sempre”".