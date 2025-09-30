Bologna, punto interrogativo

Ferrara
Bologna, punto interrogativo
Ferrara
Cronaca"Esserci sempre". La polizia celebra San Michele Arcangelo
30 set 2025
REDAZIONE FERRARA
"Esserci sempre". La polizia celebra San Michele Arcangelo

Il 29 settembre 1949 San Michele Arcangelo fu proclamato patrono e protettore della Polizia di Stato da Papa Pio XII,...

Un momento della messa celebrata dal vicario generale dell’Arcidiocesi di Ferrara e Comacchio, monsignor Massimo Manservigi

Il 29 settembre 1949 San Michele Arcangelo fu proclamato patrono e protettore della Polizia di Stato da Papa Pio XII, per la naturale assonanza con la missione assolta, con professionalità ed impegno, da tutti i poliziotti chiamati ogni giorno ad assicurare il rispetto delle leggi, l’ordine e la sicurezza dei cittadini e che trova la sua sintesi nel motto “Sub lege libertas”. "A questo impegno costante – così una nota – la Polizia di Stato unisce anche la straordinaria funzione di soccorso ed assistenza pubblica rappresentata, nel suo stemma araldico, con la doppia fiaccola incrociata".

E proprio ieri mattina, nella suggestiva cornice della chiesa del Gesù, è stata celebrata la ricorrenza di San Michele Arcangelo. Il momento è stato solennizzato con una messa celebrata dal vicario generale dell’Arcidiocesi di Ferrara e Comacchio, monsignor Massimo Manservigi, alla presenza delle autorità civili, militari e una rappresentanza dell’Associazione nazionale pensionati della polizia. "Gli ospiti – chiude la nota – hanno pregiato con la loro presenza le donne e gli uomini della Polizia di Stato che quotidianamente prestano la propria opera sotto l’egida del motto “esserci sempre”".

