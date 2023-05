"Essere donna e cristiana in Palestina"

Lina Canavati Rahil, assistente sociale presso il Caritas Hospital for Children di Betlemme, riceverà il premio Fantasia 2023. Lina è stata invitata in rappresentanza del gruppo dei ’Touched’ di Betlemme.

Lina, come mai questo nome? "Ci chiamiamo ’Touched’, proprio perché siamo stati letteralmente “toccati”, ovvero colpiti da un’amicizia, per così dire, “strana”: abbiamo conosciuto gente che era interessata a conoscerci e a stare con noi, non veniva per portare soldi, né a vedere i luoghi santi, ma per il solo scopo di approfondire il rapporto umano con noi. Questo incontro inaspettato ci ha cambiato la vita, aprendoci gli occhi e il cuore. Coinvolgendoci con queste persone, ascoltando le loro testimonianze, ci siamo resi conto che potevamo vivere la nostra vita con libertà e gioia, nonostante le grandi difficoltà dell’abitare a Betlemme".

Lina, potrebbe spiegare meglio cosa vuol dire che occhi e cuore vi si sono aperti?

"Abbiamo potuto constatare per esperienza che una persona è veramente libera solo quando si sente amata, non quando le circostanze cambiano. Grazie al rapporto con questi amici, è cambiato il mio sguardo sulla mia esistenza: ho capito che essere una donna, e cristiana, in Palestina, è qualcosa di bello, addirittura un regalo. Vivere in Terrasanta era per noi prima una routine, ora non lo è più. La differenza l’ha fatta quella certezza di un destino buono che queste persone ci hanno comunicato".

Ciò fa venire in mente il titolo del FeFant. Quindi, Lina, cosa c’è di allegro in questo “maledetto” paese?

"C’è tanto di allegro e di bello a Betlemme, e ci è stato fatto il dono di riscoprirlo. E noi siamo certi che condividerlo con tutti, lavorando quotidianamente nelle opere sociali che custodiamo, sia il compito che ci è affidato per il bene del nostro paese e per tutti".