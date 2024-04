Essere genitori e insegnanti oggi. Una sfida

Domani e domenica, nella Sala della Musica (via Boccaleone 19) a Ferrara, si terranno tre incontri – divisi per fasce di età – dedicati a genitori, insegnanti ed educatori di bambini e ragazzi fra i 5 e i 14 anni. L’iniziativa, dal titolo ’Essere genitori e insegnanti oggi: bisogni, sfide e trasformazioni’, è parte del progetto Edu-chi-amo, dell’Istituto comprensivo Govoni di Ferrara, è organizzata dal medesimo Istituto con la collaborazione del comitato genitori della scuola primaria Govoni e ha ottenuto il patrocinio del Comune. "Si tratta - sottolinea l’assessore Dorota Kusiak – di un’importante occasione per genitori, insegnanti ed educatori". I tre incontri saranno dedicati alla preadolescenza, all’adolescenza e all’infanzia, e si svolgeranno rispettivamente sabato mattina dalle 9 alle 13, sabato pomeriggio dalle 14 alle 18 e domenica mattina dalle 9 alle 13. Tutti gli incontri saranno tenuti da Roberta Rubbino, psicologa.