"Essere tra le persone, questa è la sinistra. Commercio da rilanciare"

Viene dalla sinistra giovanile. All’epoca il partito si chiamava Ds. Ma, fin dalla fondazione, Davide Nanni – consigliere uscente e candidato in quota dem – decise di aderire al Pd. Palio e rugby sono tra le sue prime passioni, dopo l’insegnamento. È tra gli esponenti della minoranza più attivi, ha caratterizzato la sua attività consiliare sui temi. Tant’è che chiede espressamente di parlare di "contenuti".

Nanni, lei è giovane ma ha vissuto tante epoche della sinistra ferrarese. Cosa è cambiato?

"È cambiata la politica e anche la sinistra è mutata in funzione di questi processi. Continuo a sostenere che il senso dell’attività politica a sinistra è quello di essere il più possibile tra le persone, a stretto contatto con esse. Non solo, la politica deve essere luogo di formazione. E il Pd sta tornando a esserlo".

Lei si è occupato molto delle politiche abitative. Quale è la sua idea?

"Ci sono due punti: il mercato degli affitti, legato all’incremento degli studenti all’università e un secondo dedicato all’edilizia popolare. Sugli alloggi universitari, per evitare di abbandonare il tutto alla speculazione, occorre che il Comune sottoscriva un accordo con i proprietari degli immobili anche per tenere sotto controllo i prezzi, in modo da creare un modello di politica abitativa. Sugli alloggi popolari, occorre immaginare – differentemente da quanto è stato fatto – un fondo da un milione all’anno per recuperare quelli sfitti, intercettando anche risorse europee, nazionali e regionali".

Qual è la sua idea di sviluppo?

"Occorre potenziare i collegamenti con il porto di Ravenna, con Modena e con Bologna. La metropolitana di superficie e la ferrovia che collega noi a Ravenna. Le infrastrutture sono il nodo centrale per una politica di rilancio territoriale".

Spesso lei ha eccepito sul modo in cui la Giunta ha gestito gli spazi del centro storico. Come cambiare passo?

"Al di là di liberarlo dal traffico veicolare, il centro storico in questi anni ha subito un forte rarefazione degli esercizi commerciali. Occorrerebbero dei piani di rivitalizzazione sul commercio, da inserire nel Pug. Non interventi a pioggia, ma mirati. Vanno riaperti centri come il cinema Boldini e va ripensata la viabilità".

Turismo, servizi educativi e piano lavoro. La sua visione?

"Le politiche di questa giunta non hanno portato ai risultati sperati. Ferrara deve tornare a essere riconosciuta come città di mostre originali, di ampio respiro. Un’offerta culturale di qualità, che sia attrattiva e non si limiti ai grandi eventi (non al parco Urbano). I servizi educativi non vanno esternalizzati e sul lavoro il Comune deve limitare la filiera dei subappalti. È una questione di sicurezza e trasparenza".