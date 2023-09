Estate a Belriguardo e Voghiera: Ultimo Appuntamento Culturale

Ultimo appuntamento sabato con Estate a Belriguardo, la quarantaduesima rassegna culturale estiva organizzata dal comune di Voghiera in collaborazione con la Società Filarmonica di Voghenza, quattro spettacoli musicali distribuiti nei mesi di luglio, agosto e settembre, avendo il suo centro focale nella bellissima delizia estense del Belriguardo, ma valorizzando anche luoghi caratteristici del territorio come lo storico santuario di San Leo a Voghenza. L’ultima tappa sarà divisa in due momenti: alle 19.30 la presentazione della mostra d’arte curata da Alessandro Fiorini; alle 21 invece l’ensemble Enchiridion Consort e il gruppo danza Unicorno, che proporrà musiche rinascimentali, strumenti e abiti dell’epoca cinquecentesca.