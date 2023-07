’Estate a Belriguardo’. Tributo alla Romagna

E’ partito a Voghiera il conto alla rovescia di "Estate a Belriguarado", l’ormai storica rassegna organizzata dal Comune, con la Società Filarmonica di Voghenza – Scuola di musica. L’evento si articola attraverso una programmazione di quattro spettacoli musicali a luglio, agosto e settembre. La novità di questa edizione è rappresentata da un gesto solidale: una raccolta fondi a favore degli enti culturali dell’Emilia Romagna colpiti dall’alluvione. Un’idea dell’assessore alla Cultura Emanuele Ganzaroli (foto), dei musicisti Mauro Pambianchi e Daniele Bellettati. Entrata ad offerta libera. Aprirà le danze, il 31 luglio, lo spettacolo "Scuole di musica per l’Emilia-Romagna", insieme la scuola di musica di Voghenza, la "Adriano Banchieri" di Molinella, il circolo musicale "Varos Zamboni" di Copparo e la "Heart of Italy Pipe Band" di Nonantola. Alle 21 si esibiranno nel sagrato della chiesa di Voghenza, all’interno della Fiera di San Leo. Martedì 29 agosto, alle 21, nel giardino della delizia del Belriguardo "Band per l’Emilia Romagna", a favore delle zone colpite dall’alluvione. Suoneranno Alone After Midnight, Nebula e Dufflers Band. Il primo appuntamento di settembre sarà affidato alla rassegna "Autori a Corte". Domenica 3 settembre, nella Sala delle Bifore di Belriguardo, la rassegna di autori ferraresi alle 19. Alle 21, ritorneranno, a distanza di quattro anni, gli Ebony Wind, ensemble di clarinetti, che già riscosse successo nell’edizione del 2019. L’ultimo appuntamento sabato 9 settembre e sarà diviso in due momenti. Alle 19.30 la presentazione della mostra d’arte curata da Alessandro Fiorini; alle 21 l’ensemble Enchiridion Consort e il gruppo danza Unicorno, che proporrà danze e musiche rinascimentali, strumenti e abiti del Cinquecento.

Franco Vanini