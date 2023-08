Estate a porte aperte Pranzi, briscole e dj Nei centri sociali stop alla solitudine

di Lucia Bianchini

Per chi non va in vacanza continuano le attività di alcuni dei centri sociali cittadini, che hanno organizzato anche momenti conviviali per chi in occasione di ferragosto non sarà in spiaggia, ma vorrà comunque passare la giornata in compagnia.

Si è reinventato molto il centro Il Quadrifoglio di Pontelagoscuro, che ospita i campi solari per bambini fino alla prima settimana di settembre, in contemporanea con l’apertura del bar e della sala dove ancora alcuni anziani si riuniscono per bere un caffè, chiacchierare e fare una partita a briscola. "Ci siamo dovuti reinventare – racconta la presidente Loretta Pampolini –, perché le persone vanno in vacanza, una volta non succedeva così spesso, allora organizzavamo molte più attività. Gli anziani sono diminuiti, ma sono aumentati i giovani, per cui appunto abbiamo adottato un approccio nuovo, con i campi solari. Organizziamo molte attività, l’altro giorno ad esempio i bambini hanno imparato a fare la sfoglia e poi hanno mangiato le tagliatelle fatte da loro, in una giornata successiva invece sono a vedere i cavalli. La nostra idea è anche di organizzare serate dedicate ai giovani. Insieme a Uisp abbiamo ospitato dei ragazzi di Johannesburg che erano in Italia per eventi legati al nuoto, poi abbiamo organizzato un mese e mezzo di gare di biliardo". Al Quadrifoglio le attività di martedì 15 inizieranno già dalla mattina con un aperitivo, proseguendo nel pomeriggio con pinzini e pizza e con la cena, su prenotazione, dalle 19. Le attività di agosto si fermano al centro Il Barco, perché, come spiegano le volontarie Cinzia Mascellani e Marisa Zaccherini. "Le persone vanno in ferie, fa caldo, ci sono molte zanzare, allora si riprenderà con le attività tra la fine di agosto e l’inizio settembre", dicono. Il centro sociale organizza però per lunedì 14 agosto, insieme all’associazione Intorno a te, la serata ‘Una casa lunga un tavolo’, nei giardini di via Medini dalle 20 con quello che gli organizzatori descrivono come "scartuzin party" in cui ognuno dei partecipanti porta qualcosa da condividere. La serata sarà accompagnata dal pianoforte e dalla voce di Chiara Scaglianti.

Proseguono anche le attività del centro Il Parco di via Canapa 4, dove anche ad agosto tutti i martedì e i venerdì dalle 21 a mezzanotte si balla liscio. Al Parco si festeggerà il 15 agosto dalle 19 con una serata di cibo e musica con Dj Mario Bianco e dalle cucine usciranno i sempre apprezzati pinzini, salumi, piadine, prosciutto e melone. Soddisfatto il presidente Sergio Rossoni: "Le attività stanno andando bene". A soffrire la mancanza di ricambio generazionale e di nuovi volontari è il centro Il Melo, in cui proseguono le serate musicali della domenica anche nei mesi estivi, e l’appuntamento è martedì 15 nel fresco del giardino, dalle 16,30, per un pomeriggio in compagnia gustando pasta fredda, prosciutto e melone e gelato.