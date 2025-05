Estate a Portomaggiore: tutti gli eventi tra capoluogo e frazioni

Più di cinquanta appuntamenti dedicati alla musica, cibo, divertimento, cinema, incontri e serate di intrattenimento da trascorrere insieme questa estate, grazie alla collaborazione di Pro Loco Portomaggiore e delle associazioni del territorio. Confermati i consueti appuntamenti con "Verginese in musica", con la direzione artistica dell’associazione polifonica Il Nuovo Echo che, per tre mercoledì del mese di luglio, proporranno set esclusivi: mercoledì 9 (Le Scat Noir), mercoledì 16 (Guido Guidoboni Quartet) e mercoledì 23 luglio C’est si bon: la ville lumière della canzone francese). Sarà presente Agrilocanda Val Campotto per un aperitivo o uno stuzzichino prima dei concerti. Immancabile anche il Cinemino nel cortile della Biblioteca comunale per i quattro martedì del mese di luglio (8-29 luglio, ore 21.15), in programma The Holdovers – Lezioni di vita, un film brillante, pieno di humor e colmo di battute pungenti e sagaci, marchio di fabbrica del cinema di Alexander Payne, Palazzina Laf di Michele Riondino, un film scomodo ma necessario sull’Ilva di Taranto e la condizione dei lavoratori, Cattiverie a domicilio, un giallo grazioso e divertente e infine Sala professori, che stupirà per le tematiche e per una narrazione avvincente.

Dopo il successo dello scorso anno, confermato anche l’appuntamento con la festa della biblioteca, venerdì 4 luglio, con musica, giochi per bambini e tante sorprese. Per i lettori e le lettrici più curiose ed appassionate da segnalare la fresca collaborazione con Grisù 451 che porterà tre autori ed autrici in Biblioteca: mercoledì 11 giugno alle ore 18.30 con Morena Pedriali - Il cielo sopra Gaza non ha colori; venerdì 27 giugno – Andrea Cotti – Febbre alta ed infine venerdì 18 luglio con Enrico Pandiani ed il suo libro Rimorsi. Per buon cibo, chiacchiere e musica in frazione segnaliamo piazza Elide Ferrari a Maiero sabato 14 giugno e sabato 26 luglio per la "cena d’estate". Preparate le tovaglie da pic nic per l’appuntamento del 2 giugno al Parco Colombani per la terza edizione di "Un giorno insieme al parco", con giochi e caccia al tesoro. Più che raddoppiati gli appuntamenti in piazza Umberto I: tutti i giovedì dei mesi di giugno e luglio in scena concerti, intrattenimento e spettacoli grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio. Si partirà giovedì 5 giugno con il Tale e quale show, spettacolo ispirato all’omonimo programma televisivo. Per gli amanti della disco music imperdibili le date di sabato 26 giugno con Quelli che andavano all’Exodus e giovedì 17 luglio con La discoteca in piazza – 60 Lire live. Venerdì 27 giugno appuntamento speciale per festeggiare i 60 anni di Avis, con un concerto dedicato a Lucio Dalla e in memoria del pianista Teo Ciavarella con "Tra Ferrara e la luna". Tutte le serate saranno a ingresso libero e gratuito.

Franco Vanini