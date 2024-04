Estate a tutta vela, ecco gli eventi di Assonautica

Si avvicinano gli appuntamenti dedicati agli appassionati dello sport della vela. La presidenza e la direzione di Assonautica di Ferrara, in questi giorni, hanno infatti comunicato il calendario delle manifestazioni veliche che si svolgeranno sulla riviera dei Lidi di Comacchio nella imminente stagione. Il primo evento è in programma sabato 4 maggio con la Veleggiata ‘Sulla rotta del Fortana’, organizzata in collaborazione con ‘Marina degli Estensi’, Circolo Nautico ‘Goro passione mare’ e Lega Navale Italiana sezione di Ferrara.

Sabato 8 giugno, poi, sarà la volta della Veleggiata ‘Garibaldina’ in collaborazione con Assonautica di Ravenna. Lunedì 10 e Martedì 11 giugno è in programma il raduno e la partenza delle imbarcazioni partecipanti alla 36esima edizione di ‘Appuntamento in Adriatico’. Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre 2024 sarà il momento della Veleggiata ‘Mytilis Cup’, organizzata in collaborazione con R.Y.C. Ravenna, Yacht Club e Assonautica Ravenna. Infine sabato 7 e domenica 8 settembre è prevista la Veleggiata del Delta in collaborazione con la sezione Ravennate di "Marinai d’Italia" e Assonautica Ravenna. Tutte le informazioni relative agli appuntamenti dedicati allo sport della vela in programma possono essere richieste per e-mail a: assonauticaferrara@yahoo.com o telefonando a 0039 348-7140382