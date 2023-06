Estate a tutto sound con una rassegna di concerti

Sarà un’estate decisamente a tutto sound a Poggio Renatico con l’arrivo di 3 grandi nomi della musica italiana. L’annuncio è stato dato durante la serata anni ’70, dalla proloco che ha messo a segno un vero colpo da maestro e il 25 agosto porterà in paese Dj Prezioso, il 27 agosto Le Vibrazioni e ci sarà anche un terzo nome, in programma per il 26 agosto, che non hanno ancora voluto svelare. "I concerti si terranno al Parco del Ricordo – dice Emiliano Peccenini, presidente della proloco – tre serate per tre generazioni diverse accontentando davvero tutti, potendo usare un’area che è perfetta per questo tipo di eventi di una certa portata". Un sogno che diventa realtà. "L’idea di portare a Poggio qualche big era nata da qualche anno vedendo che la risposta delle persone ai nostri eventi era sempre maggiore – spiega – volevamo fare qualcosa di grande e importante ma il covid ci aveva rallentato. Abbiamo capito che era giunto il momento quando abbiamo partecipato e vinto il bando del comune per valorizzare il Parco del Ricordo". Si tratta di un bando pubblico del comune rivolto a tutte le associazioni, per valorizzare l’area spettacoli attrezzata anche di gradoni e ottima per eventi di una certa portata, e mettendo a disposizione una cifra che ha dunque dato il via all’arrivo a Poggio di questi tre grandi big della musica. "Attraverso queste tre serate, vogliamo centrare diversi obiettivi – prosegue Peccenini – aumentare la conoscenza di Poggio anche al di fuori della zona, richiamare persone per aumentare l’indotto delle attività ricettive locali e valorizzare i talentuosi artisti poggesi che potranno esibirsi a contorno degli eventi". E se il terzo big non è ancora stato svelato creando una certa souspance dicendo solo che sarà acclamato dalla fascia d’età adolescenziale, gli altri due sono nomi davvero importanti del panorama musicale.

Laura Guerra