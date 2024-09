Estate Bambini, il bilancio. Oltre tremila persone nell’arco del week end

Si è conclusa nella serata di domenica alla Sala Estense, la 30esima edizione di Estate Bambini, confermando ancora una volta il suo successo come uno degli appuntamenti più amati dalle famiglie. La manifestazione, completamente gratuita, è stata promossa dal Comune di Ferrara e organizzata da Consorzio RES-Riunite Esperienze Sociali (formato dalle cooperative Cidas, Il Germoglio, Girogirotondo e Serena) e dall’associazione Circi-Centro Iniziativa Ricerca Condizione dell’Infanzia.

Nonostante la pioggia che ha colpito la città domenica pomeriggio, oltre 3.000 persone hanno partecipato attivamente agli eventi organizzati nel weekend, un segno tangibile di quanto Estate Bambini sia diventato un appuntamento immancabile per le famiglie ferraresi e non solo. Nei due giorni di manifestazione, il Parco Massari è stato teatro di oltre 30 laboratori, spettacoli e giochi pensati per intrattenere bambini di tutte le età e i loro genitori, creando momenti di gioia e condivisione.

Tra i momenti più attesi e apprezzati, impossibile non menzionare la Notte Bianca, durante la quale il parco si è trasformato in un grande teatro a cielo aperto, animato da spettacoli ed eventi speciali. La performance Colorsplash, con i suoi colori vivaci e interattivi, ha lasciato il segno, regalando emozioni e divertimento a grandi e piccoli.

Numerose attività creative e laboratoriali hanno arricchito il programma. Da laboratori artistici come Case d’Argilla a esperienze ecologiche come la costruzione di opere d’arte con materiali naturali nel Villaggio del Bamboo e la nuova collaborazione con l’Orto Botanico, l’evento ha saputo coniugare divertimento e apprendimento. Particolarmente coinvolgenti sono stati i giochi ecologici e itineranti come le giostre a impatto zero curate da Teatro all’Improvviso.

La giornata conclusiva ha visto protagonista lo spettacolo Perché della Compagnia Stilema / Unoteatro, scritto e diretto da Silvano Antonelli, il quale ha commosso il pubblico della Sala Estense. Durante la serata, Antonelli ha ricevuto una targa commemorativa per celebrare i suoi 50 anni di carriera dedicata al teatro per l’infanzia, un omaggio al suo prezioso contributo all’arte e all’educazione dei più piccoli. Estate Bambini si conferma quindi non solo un’occasione di svago, ma anche un’importante iniziativa culturale e sociale, che mette al centro i diversi linguaggi dell’infanzia, dalla lettura al teatro, dalla musica al gioco creativo. Anche quest’anno il Parco Massari ha saputo accogliere migliaia di persone, offrendo loro non solo divertimento, ma anche momenti di riflessione, condivisione e crescita. Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari di Ibo, e agli organizzatori che, nonostante le difficoltà meteorologiche, hanno garantito il successo di questa storica edizione.

"E’ stato un onore per me – afferma l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Chiara Scaramagli – poter partecipare in veste istituzionale a questa 30esima edizione di Estate Bambini, che si conferma un appuntamento fisso per Ferrara e conserva il suo obiettivo di promuovere sul territorio della nostra città una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza sempre più attenta alle nuove sfide educative".