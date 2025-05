’Estate Ragazzi’, ecco tutti gli appuntamenti

Spettacoli, musica e intrattenimento a "Estate Argenta", l’ormai tradizionale rassegna organizzata dal Comune in collaborazione con Pro Loco Argenta e con il contributo della Regione Emilia-Romagna, in programma dal 10 giugno al 29 luglio. Ogni serata prevede la presenza del mercatino dell’artigianato artistico e dei prodotti del territorio. Inoltre, durante le serate di luglio, piazza Mazzini sarà animata dallo spazio bimbi, con giochi e gonfiabili per i più piccoli.

Un giugno ricco di incontri in cartellone: prima serata martedì 10 con la Scuola di musica Solaris con il sempre atteso saggio di fine anno degli allievi; si prosegue a ruota l’11 giugno con l’Istituto Ramazzini e Studio 43 con lo spettacolo "Alice attraverso lo schermo". Il 17 giugno Ferrara sotto le Stelle e Cidas, in occasione della Giornata del Rifugiato, portano in piazza Garibaldi Whitemary, artista poliedrica: cantautrice, produttrice e D. Il 22 giugno è la serata della Notte Rosa - Party in rosa con Deejay Lopez di Radio Bruno.

Le serate in piazza continuano a luglio: martedì 1° sarà la volta della corale Giuseppe Verdi "Di tutto un po’", l’8 luglio i Wild Angels "Country Western Dance" (nella foto), 15 luglio Incontroll’arte "Musical night show: Hit di Broadway"; 22 luglio 883 Tribute Band, "Nient’altro che Max", e infine 29 luglio Gianni Morandi Cover band "Un mondo d’amore". Tutte le serate sono a ingresso libero.

"Argenta Estate è molto più di un cartellone di eventi: è un’occasione per vivere insieme la bellezza dello stare in piazza – afferma l’assessore alla Cultura, Monica Malagolini - della musica e della condivisione. Anche quest’anno abbiamo costruito un programma per animare il centro cittadino, che coinvolge le realtà locali e apre le porte a proposte artistiche molto varie. Ringrazio Proloco Argenta, gli artisti, i volontari e i tutti coloro che rendono possibile questa manifestazione, simbolo di una comunità viva, accogliente e ricca di cultura".

f. v.