Estate Ragazzi, partenza boom

Ha preso il via giovedì 12 giugno, nell’area verde del Pontino Tagliapietra, l’edizione 2025 di “Estate Ragazzi”, il progetto finanziato con fondi regionali e promosso da Assp in collaborazione con Cidas con il patrocinio del Comune di Copparo, e rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze tra i 12 e i 17 anni residenti nei comuni dell’Unione “Terre e Fiumi” (Copparo, Riva del Po, Tresignana). Sono già 37 i giovani iscritti, ma ci sono ancora alcuni posti disponibili per coloro che desiderano trascorrere giornate in compagnia e vivere indimenticabili esperienze all’insegna del divertimento e della socialità, sotto la guida di tre educatori. Il momento inaugurale, arricchito da un buffet, ragazzi e ragazze sono stati coinvolti in un laboratorio creativo, nel corso del quale hanno potuto personalizzare scarpe e magliette che indosseranno durante le varie attività previste.