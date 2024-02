Estate sicura: telecamere e spiagge chiuse la notte

COMACCHIO

Condividere analisi e strategie volte a garantire un’estate sicura ai comacchiesi, ai turisti e ai visitatori della costa. Questo l’obiettivo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (Cposp) presieduto dal prefetto Massimo Marchesiello, che si è riunito ieri in Municipio a Comacchio per pianificare i servizi di vigilanza e controllo del territorio sul litorale in vista della stagione estiva. Alla riunione erano presenti il sindaco Pierluigi Negri, il vicario del Questore e i comandanti provinciali dei carabinieri e guardia di finanza, il comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto Garibaldi, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il Comandante della Sezione locale della Polizia Stradale, il rappresentante di Arpae ed esponenti delle principali associazioni di categoria e delle Associazioni dei gestori di stabilimenti balneari. Durante la riunione sono state evidenziate, in particolare, le problematiche legate alla movida nelle aree più sensibili della vita notturna, alla violazione delle norme sugli accessi agli arenili (comprese le disposizioni sull’accesso dei cani al guinzaglio), e all’abusivismo commerciale ambulante.

Sul primo fronte, si punterà a potenziare il modello di sicurezza integrata e partecipata, dove i gestori dei locali di intrattenimento sono chiamati svolgere un fondamentale ruolo di supporto all’attività di controllo svolta dalle Forze dell’ordine, dotandosi di adeguati sistemi di sicurezza passiva (videosorveglianza, stewarding…) nei pressi delle attività, concentrate soprattutto nei Lidi di Spina e Nazioni, dove maggiore è l’affluenza di avventori. Misure che potranno essere integrate con l’interdizione dei varchi di accesso alle spiagge in orari notturni per prevenire possibili episodi di vandalismo. Sugli altri temi, carabinieri e guardia di finanza, assieme alla polizia locale, opereranno gli opportuni controlli, sanzionando ogni eventuale abuso accertato. Inoltre, sarà attivato da subito un tavolo tecnico dove i rappresentanti delle forze dell’ordine e della polizia locale, capitaneria di porto, vigili del fuoco, Arpae e i titolari di esercizi pubblici e stabilimenti balneari più frequentati in orari serali e notturni, oltre a condividere un piano di controlli sulle emissioni acustiche, metteranno a punto un piano di interventi per consentire una più partecipata attività di controllo e prevenzione da sottoporre alla successiva approvazione del cposp. Nell’incontro di ieri è stata evidenziata anche la difficoltà nel reperire sul mercato immobili di servizio per le unità di rinforzo alle forze dell’ordine territoriali durante la stagione estiva: da qui, l’invito ai proprietari di appartamenti sfitti è quello di dare una concreta risposta a questa particolare richiesta. Riguardo i controlli della rete viaria, infine, sono stati programmati accertamenti stradali mirati lungo le arterie caratterizzate da maggior traffico per prevenire e reprimere le violazioni al Codice della Strada. In particolare, per la Ferrara-Mare saranno condivise con Anas modalità più efficaci di comunicazione per avvisare tempestivamente gli automobilisti nel caso di temporanee limitazioni al traffico a seguito dell’apertura di cantieri.

Valerio Franzoni