Estense Motori e Rotary donano ad Auser un mezzo per trasportare anziani e disabili

Sarà impiegato per il trasporto di disabili e anziani e verrà utilizzato dal Gruppo Auser di Poggio Renatico nello svolgimento del servizio convenzionato di trasporto sociale, il nuovo automezzo attrezzato, un Mitsubishi Space Star, consegnato ai volontari nel corso di una cerimonia che si è tenuta presso lo “Spirito Restaurant & Much More”. Il veicolo è stato offerto in comodato d’uso gratuito al Gruppo Auser Poggio Renatico, grazie al sostegno di Estense Motori, rappresentato durante la consegna da Terenzio e Filippo Motta, e del Rotary Club Poggio Renatico “Cardinal Lambertini” rappresentato dal presidente Roberto Ferrari.