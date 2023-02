Estense Parkinson, vince la solidarietà

Un pomeriggio conviviale, all’insegna dei giochi sociali come la tombola, ma anche musica e spettacolo. La festa, organizzata dal Gruppo Estense Parkinson, si è tenuta domenica al Centro Rivana Garden. Alla manifestazione ha preso parte l’assessore Cristina Coletti: "Il Gruppo Estense Parkinson – ha detto – un’associazione determinata a voler fare sempre di più per essere vicina non solo alle persone affette da Parkinson ma anche ai loro familiari". Il Gruppo Estense Parkinson, che conta 150 soci, è presieduto da Paolo Piccinini. Al termine della visita, all’assessore Coletti è stato regalato un mandala realizzato da Vittoria Benati, figlia di un socio.