"Estensi ’chiuso’, presto la soluzione di Anas"

Una serie di incontri a stretto giro per cercare di dare una risposta alla mobilitazione dei commercianti del lido degli Estensi, che bocciano con forza l’opera realizzata da Anas che ’vieta’ uno degli accessi al lido per il traffico che arriva da Ferrara. In pochi giorni hanno raccolto oltre 800 firme, chiedono che venga realizzata una rotonda per non essere tagliati fuori dalle direttrici del turismo. E’ sceso in campo il senatore di Fd’I Alberto Balboni.

"Ho rappresentato le difficoltà che sta vivendo un’ampia fetta di commercianti degli Estensi, portando avanti le loro istanze", spiega. Nei giorni scorsi si è svolto un vertice nella sede Anas di Bologna. Erano presenti alcuni commercianti che fanno parte del comitato nato per portare avanti la rivendicazioni contro quello che considerano uno "stravolgimento del traffico", il candidato sindaco Samuele Bellotti, lo stesso Balboni e l’ingegnere di Anas Prisco. "Anas si è dimostrata molto collaborativa, aperta a soluzioni, certo la parola poi spetterà ai tecnici. Saranno loro a dire quale strada è percorribile. Sul piatto della bilancia la sicurezza, tema che sta a cuore a tutti, ma anche le legittime aspettative dei commercianti, quelle di un lido che rischia di essere penalizzato. Entrambe le istanze devono essere valutate con attenzione", spiega Balboni. Un altro incontro si è già svolto anche in prefettura e oggi ci sarà un vertice chiave. Nel pomeriggio attorno al tavolo tutti i protagonisti. Tra questi Anas e i commercianti. Forti le aspettative dei negozianti del lido, che sono scesi in campo già mentre i tecnici dell’Anas "a sorpresa", stavano chiudendo l’ingresso alle auto in arrivo da Ferrara in quel punto. L’incrocio ora consente di accedere agli Estensi da Ravenna, l’uscita per Ferrara. Una doccia fredda. Tanti i titolari di attività ad alzare la voce. Tra questi Andrea Bonazza, titolare con la compagna del bar Fiat Lux. A subire il maggior danno i negozi in via Dante e in tutta quella zona, fino all’altro giorno considerata l’ingresso principale di Estensi. Emanuela Carli, proprietaria del ristorante ’Dal Capitano’ in via Dante, annuncia il ricorso alla rivolta fiscale. "Non paghiamo le bollette di Clara", precisa, forma di protesta che trova tutti compatti. "Ci hanno tagliato fuori e senza alcun avviso", le parole di Paola Batistini, presidente Legambiente Comacchio, titolare di un negozio di ferramenta. Il comitato è nato per portare avanti queste rivendicazioni, non ha alcun colore politico, bandiere. "La nostra sola bandiera è quella della difesa del lido degli Estensi, di questa località balneare che rischia di subire un duro contraccolpo". Oggi verranno indicate le soluzioni. Difficile che venga realizzata, almeno a breve termine, la rotonda. Sarà necessario uno stanziamento, i tempi saranno lunghi.