Estensi ’chiuso’, quasi mille firme: "Bolletta Clara, non la paghiamo"

"La petizione? Siamo oltre le 800 firme, sta andando benissimo", esulta Andrea Bonazza, titolare con la compagna del bar Fiat Lux. La mobilitazione per chiedere una rotonda all’ingresso del lido Estensi sta dando i suoi frutti. Mobilitazione scattata nei giorni scorsi, quando le squadre di Anas hanno chiuso quell’ingresso al lido da Ferrara. "Adesso si può svoltare solo se si proviene da Ravenna, l’uscita è consentita invece verso Ferrara. Una doccia fredda per le nostre attività economiche". Rischiano di subire il maggior danno i negozi che si trovano in via Dante e in tutta quella zona, fino all’altro giorno considerata l’ingresso principale di Estensi.

"Il prefetto sta seguendo da vicino la vicenda, nei prossimi giorni ci sarà un incontro", annuncia Emanuela Carli, proprietaria del ristorante ’Dal Capitano’ in via Dante (Estensi). Il prefetto Massimo Marchesiello ha nella sua agenda un incontro, verranno coinvolti Anas e il Comune. La protesta cresce di giorno in giorno. "Abbiamo deciso di non pagare la prossima scadenza di Clara, la bolletta dei rifiuti", aggiunge Emanuela Carli. Sarà rivolta fiscale, un legale sta già preparando le carte. Non hanno alcuna intenzione di arrendersi. E presto incontreranno anche il sindaco. Domani, alle 15, in sala consiliare nel palazzo del municipio (piazza Folegatti 15) si sarà un vertice aperto a tutti gli operatori economici che sono interessanti alle conseguenze che il cantiere comporterà per il territorio. "Si tratta di un momento di confronto e dialogo con gli operatori coinvolti da questo cantiere, per sentire le loro ragioni e raccogliere le legittime osservazioni", commenta il sindaco Pierluigi Negri. Anas ha spiegato a più riprese che l’opera è stata realizzata per motivi di sicurezza, per evitare incidenti.

Motivazione che i commercianti respingono al mittente. "Perché non hanno fatto una rotonda, in tutta Europa fanno rotonde e qui no", sostengono. "Ci hanno tagliato fuori", le parole di Paola Batistini, presidente Legambiente Comacchio, titolare di un negozio di ferramenta. "Senza alcun preavviso alle attività, ai residenti e ai proprietari di case che si affacciano su viale Dante – la denuncia nell’immediatezza del cantiere – è stata modificata la viabilità di entrata dalla Romea a Estensi. Con il nuovo accesso si potrà entrare al Lido solo provenendo da Ravenna e in uscita solo in direzione Venezia. Le alternative saranno via Leopardi che già in passato ha avuto gravi problemi idrogeologici (nel 2022 con le forti piogge e la mareggiate la via rimase chiusa una settimana con mezzo metro d’acqua) e l’accesso al Logonovo che si trova al termine di Estensi".