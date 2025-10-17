"Estensi riapre". La vittoria dei commercianti

E’ da poco passata l’una, i commercianti di Lido Estensi esultano, con le dita il segno della vittoria, un abbraccio oltre le vetrine che suona come una liberazione, qualcuno fa saltare il tappo di una bottiglia. Anas ha fatto retromarcia, verrà ripristinata la svolta all’ingresso sulla Romea del lido per chi arriva da Ferrara, Bologna, Venezia. L’annuncio dall’incontro in prefettura. Al tavolo il viceprefetto Rosanna Gamerra, Anas, la Provincia, le forze dell’ordine, vigili del fuoco, il sindaco Pierluigi Negri. "Abbiamo vinto perché siamo stati uniti", la gioia di Emanuela Carli, proprietaria del ristorante ’Dal Capitano’. "Una soddisfazione immensa, ci siamo battuti per l’economia, per il turismo, per i residenti. Una battaglia corale", scandisce le parole Cora Bonazza, imprenditrice. Con lei Paola Batistini, presidente Legambiente Comacchio, titolare di un negozio di ferramenta. "Un risultato importante – dice – che riconosce la fondatezza delle nostre preoccupazioni e restituisce equilibrio a una viabilità essenziale per la sicurezza e la vita economica della zona".

In poche ore, mentre ancora Anas stava facendo i lavori per ’chiudere’ l’accesso al lido da Ferrara, hanno raccolto mille firme. Una mobilitazione che è stata premiata. Come è stato preniato il lavoro di tessitura che si è svolto dietro le quinte, con una girandola di incontri a stretto giro. Scende in campo il senatore di Fd’I Alberto Balboni. Si svolge un primo vertice nella sede Anas di Bologna, ci sono alcuni commercianti, il candidato sindaco Samuele Bellotti, lo stesso Balboni e l’ingegnere di Anas Prisco. Un incontro preliminare sempre in prefettura. Per fare la rotonda – una delle richieste – i tempi sono lunghi. Ma, le voci arrivano a Comacchio, pare che una soluzione sia già stata individuata. I commercianti ci vogliono credere, incrociano le dita. Fino a quando arriva l’annuncio da Palazzo Giulio d’Este. "E’ fatta, si torna come prima", il tam tam fa in pochi minuti il giro della cittadina. Via quella striscia sulla strada con l’indicazione Ravenna, tutto cancellato, come le paure dei commercianti, la loro rabbia, rientra la rivolta fiscale. Clara potrà continuare a riscuotere le sue bollette. "E’ stato ripristinato il transito con svolta a sinistra per i veicoli provenienti da Venezia in direzione Estensi. Anas si è impegnata formalmente a procedere in tempi rapidi alla realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’intersezione di viale Dante Alighieri – scandiscono i contenuti Cora Bonazza e Paola Batistini –. Un sentito ringraziamento al prefetto, all’Anas e al senatore Alberto Balboni per il sollecito interessamento e la sensibilità dimostrata nell’affrontare con tempestività un problema che tocca da vicino la comunità e le sue attività". Protesta con vittoria in tempi record. Dall’atto d’accusa di Loris Martini – titolare del New Martini Bar, la sua rabbia lungo la strada insieme ai colleghi – alla schiarita sono trascorsi cinque giorni.

Nel pomeriggio, sempre ieri, era in programma un incontro tra il sindaco Pierluigi Negri e i commercianti. Si ritrovano nella sala consiliare, tutto è già stato deciso ormai da alcune ore. Il primo cittadino annuncia il risultato del vertice in prefettura al quale era presente. "Anas, attenendosi alle richieste formulate dal Comune di Comacchio alla conferenza dei servizi, con la lettera del 9 giugno 2020, osservazioni ratificate nella delibera di giunta regionale del 28 settembre 2020, ha corretto il progetto sull’intersezione della strada statale Romea con viale Dante a Estensi, mantenendo la possibilità di svolta a sinistra per chi proviene da Venezia". I lavori dureranno di 15 giorni, poi l’incrocio verrà riaperto. Tutto come prima.