Terre de Reno chiede l’estensione dell’acquedotto. "Il 7 novembre scorso Atersir ha approvato il Regolamento per gli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti - spiega l’assessore all’ambiente e alle reti di Terre Del Reno Gianfranco Guizzardi - Ad inizio dicembre l’Amministrazione comunale ha pubblicato un bando a cui si sono rivolti gli interessati. Gli uffici del settore ambiente e reti hanno contattato tutti i residenti delle aree che risultavano sprovviste di rete idrica e dopo una prima valutazione è stata formalizzata la richiesta ad Atersir per l’estensione della rete acquedottistica anche a queste abitazioni". E continua "Le richieste sono pervenute da abitazioni e attività produttive di via del Cavo, non vi sono stati dinieghi e i cittadini interessati sono stati tutti contattati per sfruttare questa opportunità- prosegue - Gli interventi saranno inseriti nel Programma Operativo sulla base della graduatoria previa la sottoscrizione di un’apposita convenzione che prevede la contribuzione da parte dei privati o di soggetti terzi di almeno il 50% dell’importo necessario per la realizzazione dell’opera di estensione. Nel caso in cui non si renda necessaria la contribuzione da parte di soggetti, terzi perché gli interventi comportano un vantaggio in termini di resilienza per il servizio pubblico, essi saranno inseriti d’ufficio nel programma operativo fino a concorrenza delle risorse disponibili".