Ester e Vashti, le regine ribelli

In occasione dell’esposizione ‘Bellissima Ester. Purim, una storia senza tempo’, il Meis propone tre visite guidate tematiche per scoprire tutti i segreti della mostra. La prima si terrà oggi alle 11.30 e sarà dedicata a ‘Ester e Vashti: ribelli, regine, eroine’: un’immersione nell’universo femminile protagonista della storia ebraica di Purim tra arte rinascimentale e pergamene. I prossimi appuntamenti sono domenica 4 maggio alle 16 – ‘Purim: un viaggio tra tradizioni, usi e costumi della festa’. In mostra verrà raccontato come la festa di Purim si sia arricchita nel tempo di peculiarità tipiche: dalle ricette di deliziosi dolcetti, alle usanze celebrate in famiglia – e Domenica 2 giugno stesso orario – ‘Il pericolo scampato: storie a lieto fine dall’Italia’. Durante la visita si metterà in luce il caso dei Purim Shenì.