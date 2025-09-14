Esterno Verde da sold out. Tra storia, ville e natura. Quante bellezze lungo il Po

Delizie estensi, antiche ville nobiliari, corti coloniche e maestosi impianti idrovori: i paesi che dal centro di Ferrara si allungano verso il Po custodiscono testimonianze storiche, architettoniche e botaniche di grande fascino e rilievo, spesso poco note. Uno straordinario patrimonio valorizzato da Esterno Verde, un weekend che si è aperto ieri con tantissima gente. L’edizione è stata inaugurata con il viaggio notturno a bordo della Nena, fino alla chiusa sul Boicelli. Nel piccolo attracco sul canale, sotto le stelle, più di cento persone hanno assistito alla performance teatrale Requiem of Extinction. Lo spettacolo, dedicato alle specie animale già estinte e che si estingueranno, è stato il primo “sold out” del weekend. In realtà più che di “sold out” bisognerebbe parlare di “tutto esaurito” perché il programma di gite e attività proposto da Esterno Verde è completamente gratuito. Come già l’anno scorso, quando l’esperienza ha coinvolto i paesi sul Volano, le escursioni in battello e in bicicletta conquistano i curiosi, ferraresi ma non solo. Tutto prenotato anche per le visite guidate all’impianto potabilizzatore di Hera e all’imponente polo idraulico di Pilastresi. Tra i luoghi compresi nella mappa che maggiormente hanno sorpreso il pubblico, l’elegante Villa Spisani di Stellata, la Bottega del Cinema di Salvatonica, la Tenuta dei Cria che ha intrattenuto grandi e piccoli con i suoi animali, dagli alpaca agli emu.

Le località coinvolte nell’edizione 2025 sono Barco, Pontelagoscuro, Malborghetto, Francolino, Casaglia, Diamantina, Porporana, Ravalle, Salvatonica, Sette Polesini, San Biagio e Stellata. In questi luoghi, anche oggi saranno aperti al pubblico una moltitudine di spazi affascinanti e curiosi: delizie e fortificazioni estensi come la Diamantina e la Rocca Possente, antiche residenze nobiliari come Villa Spisani, suggestive corti agricole come Il Gianetto, Fondo Novelle e Possessione Nasella, luoghi iconici del Novecento, come la Società Canottieri Ferrara, il Circolo Ippico Baldovino e la Bottega del Cinema, spazi decisamente inusuali e contemporanei, come la Tenuta dei Cria e l’Allevamento del Po, dove sarà possibile salutare gli alpaca e osservare i pappagalli tropicali. Non mancano vecchi e nuovi boschi di golena, orti sociali, oasi lacustri, poli idraulici come quello di Pilastresi e barconi galleggianti. Non servono iscrizioni, la visita è gratuita e ognuno è libero di costruire l’itinerario che preferisce. Per conoscere la storia e le caratteristiche dei luoghi è stata predisposta una facile audioguida, a cui si potrà accedere tramite qr code.