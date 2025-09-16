Esterno Verde, grande successo lungo il Po

Si è conclusa tra la magia dei salici e la musica del Nucleo Garden di Pontelagoscuro, la prima edizione di Esterno Verde lungo il Po, weekend di esplorazioni agresti dedicato ai paesi che da Ferrara si allungano verso il fiume. L’evento gratuito è stato realizzato in collaborazione con oltre 30 realtà del territorio: proloco, circoli sportivi, associazioni, consorzi, agriturismi, ristori e aziende. Sabato e domenica scorsi sono stati tantissimi i ferraresi e i turisti che hanno voluto approfittare della straordinaria apertura al pubblico di antichi palazzi nobiliari, delizie estensi, corti coloniche, impianti idrovori, per conoscere il patrimonio storico, architettonico e botanico che contraddistingue l’area del Po. A Stellata i visitatori sono rimasti stupiti davanti ai fasti di Villa Spisani, circondata dal grande parco e impreziosita dalla torre colombaia. A Salvatonica è stato possibile apprezzare il giardino della Bottega del Cinema e curiosare tra i suoi cimeli.

A Pilastresi ha aperto le proprie porte l’affascinante e imponente polo idraulico di inizio Novecento, dove i tecnici del Consorzio della Bonifica Burana hanno raccontato come funzionava una volta e come funziona oggi l’impianto. La gioia dei bambini è stata incontrare gli alpaca alla Tenuta dei Cria, i coloratissimi pappagalli dell’Allevamento del Po, i cavalli del Centro Ippico Baldovino.

"Siamo felici dell’entusiasmo che ha saputo raccogliere questa proposta – racconta Licia Vignotto, responsabile dell’iniziativa – che ha intercettato l’attenzione di tante persone".