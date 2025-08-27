Esterno verde, l’appello: "Accoglienza visitatori, servono nuovi giovani"

Se avete meno di trent’anni e siete inguaribili curiosi, l’associazione ’Ilturco’ propone agli studenti under30 che vivono a Ferrara di partecipare attivamente a Esterno Verde, il festival che sabato 13 e domenica 14 settembre inviterà il pubblico a scoprire il sorprendente patrimonio storico, architettonico e botanico dei paesi che dal centro città si allungano verso il Po.

Chi ha potuto partecipare alle precedenti edizioni dell’evento l’avrà sicuramente già notato: il vero cuore di Esterno Verde è la comunità, la relazione che attraverso l’interesse per il paesaggio si riesce ad allacciare con il tessuto sociale del territorio. E in questo processo il ruolo dei volontari è fondamentale: primo motore del festival, si impegnano per custodire gli spazi e fornire informazioni ai visitatori, invitandoli a guardare la campagna estense da una nuova prospettiva.

Grazie quindi alla preziosa collaborazione dell’Università degli Studi di Ferrara, lo scorso settembre, più di 50 ragazzi iscritti al corso di Manager degli itinerari culturali sono stati coinvolti nell’organizzazione, tra loro tanti ferraresi e tanti fuori sede. "La loro cordialità, unita all’educazione e all’attenzione che hanno dimostrato nell’accogliere il pubblico, è stato il vero valore aggiunto della manifestazione", spiega Licia Vignotto, responsabile dell’iniziativa.

"Ci auguriamo quest’anno altrettanta partecipazione. La generosità di chi mette a disposizione il proprio tempo non è mai banale, non è mai scontata. Grazie già da ora a tutte le persone che, insieme a noi, renderanno possibile un appuntamento così speciale". Per candidarsi è sufficiente compilare il modulo online pubblicato nella pagina staff del sito www.internoverde.it, dove si trovano tutte le informazioni utili per conoscere più nel dettaglio l’attività proposta. Per saperne di più: staff@internoverde.it / 3493863118. Esterno Verde si avvale del patrocinio del Comune di Ferrara, dell’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, dell’Associazione Nazionale Pubblici Giardini.

Esterno Verde è un fine settimana all’insegna dell’esplorazione e della scoperta, durante il quale, in via del tutto eccezionale, aprono le loro porte al pubblico ville storiche, delizie estensi, impianti idrovori e tanti altri luoghi insoliti e affascinanti, solitamente non accessibili. Questi luoghi, sparsi nelle campagne ferraresi e lungo il corso maestoso del Po di Volano, raccontano un patrimonio culturale e paesaggistico spesso nascosto, ma di straordinaria bellezza.

Non si tratta solo di visite: Esterno Verde è anche un’occasione per vivere il territorio in modo attivo e coinvolgente. Grazie alla collaborazione con numerosi partner locali, il programma si arricchisce di itinerari in bicicletta, gite in barca, visite guidate tematiche, performance teatrali, attività ludiche per grandi e piccoli, e pranzi all’aperto immersi nel verde. Un invito a rallentare, ad aprire gli occhi e lasciarsi sorprendere da un paesaggio dove natura, storia e cultura si intrecciano.