Estintori e fuga di gas. Nelle case al mare la sicurezza avanza

Quali tipi di estintori utilizzare, dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio negli alloggi delle località turistiche. Questi i temi affrontati, l’altro giorno, nella Manifattura dei Marinati. Il convegno, chiesto dalla categoria delle agenzie immobiliari, dal titolo "Codice identificativo nazionale (Cin): tra obblighi e adempimenti". Obiettivo, dare ordine, sicurezza e trasparenza agli immobili soprattutto nelle località balneari e turistiche. Un incontro organizzato da Ascom Confcommercio Ferrara e dalla Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari aderente a Confcommercio. L’apertura della presidente provinciale Cristina Boni. La normativa è stata trattata da Federico D’Anneo. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco Antonio Del Gallo ha spiegato le disposizioni relative alla sicurezza e impianti. Le conclusioni del Direttore generale di Ascom Davide Urban. L’assegnazione del Cin per le strutture ricettive e per gli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche introduce nuovi adempimenti per le agenzie immobiliari e per i proprietari degli immobili dati in affitto.

"Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche ai sensi della legge gestite nelle forme imprenditoriali devono avere dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalle normative. Tutte le unità immobiliari devono avere dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, estintori portatili da ubicare in posizioni accessibili e visibili. In particolare in prossimità degli accessi o nelle aree di maggior pericolo e comunque uno ogni 200 metri quadrati di pavimento con un minimo di un estintore per piano", così recita la legge. Il comandante provinciale Del Gallo ha chiarito gli obblighi previsti dalla normativa in materia di certificazione impianti, di installazione dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili dispensando utili e interessanti consigli operativi sulla prevenzione di incendi. L’intervento è stato particolarmente apprezzato per la chiarezza espositiva e per la disponibilità a rispondere ai tanti quesiti dei presenti. Urban ha evidenziato il valore dell’assistenza tecnica di Ascom per le imprese. "L’introduzione del Cin serve per dare ordine, sicurezza e trasparenza agli immobili soprattutto nelle località balneari".

c. c.