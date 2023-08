Estorsione, l’arrestato parla dal giudice

"Nessun ricatto, quei soldi me li doveva. E i documenti era stata lei a consegnarmeli". Ha scelto di parlare davanti al giudice e di esporre la propria versione dei fatti l’uomo arrestato domenica con l’accusa di tentata estorsione ai danni di un’amica. Secondo l’impianto accusatorio, l’indagato avrebbe chiesto cento euro alla donna e, davanti a un suo rifiuto, si sarebbe impossessato di alcuni documenti che la malcapitata teneva in auto per poi ricattarla. La donna lo aveva però denunciato, facendolo finire nella rete della polizia di Stato. Ieri mattina l’uomo è comparso davanti al gip Carlo Negri per l’udienza di convalida. Assistito dall’avvocato Alessio Lambertini, ha deciso di rispondere alle domande, fornendo la propria versione dei fatti. Una ricostruzione secondo la quale era la donna che doveva dare a lui dei soldi e lui avrebbe soltanto insistito per riaverli. Al termine dell’udienza, il difensore dell’indagato ha chiesto una misura meno afflittiva rispetto al carcere. In mattinata il giudice ha emesso la propria ordinanza, convalidando l’arresto e disponendo per l’uomo una misura più lieve, l’obbligo di dimora a Ferrara. "Siamo soddisfatti – così Lambertini –. La nuova misura è giusta in relazione ai fatti contestati".