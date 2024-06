Estorsione per la droga non pagata. Fratello e sorella finiscono nei guai

Tentata estorsione aggravata e spaccio di sostanze stupefacentiono. Sono le accuse nei confrontio di un fratello e una sorella, le persone a carico delle quali i militari del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Ferrara hanno eseguito una misura di custodia cautelare. Il fatto è avvenuto nella mattinata di venerdì 31 maggio, con l’uomo finito in carcere e la donna sottoposta agli arresti domiciliari. I fatti risalgono all’estate 2023 e riguardano un debito contratto da un quarantanovenne verosimilmente per una partita di stupefacente, un paio di panetti di hashish, ’andata smarrita’ nell’estate del 2022, per la quale avrebbe dovuto pagare ai due fratelli la somma di 1.500 euro. Minacce e aggressioni che in una circostanza sono state addirittura rivolte all’allora compagna del quarantanovenne. Una lunga e complessa indagine, che ha visto gli investigatori impegnati a ricostruire l’attività criminale dei due sospettati, quarantaquattrenne lui e trentaquatrenne lei. Fra le estorsione dei due anche quelle con la tecnica del ‘cavallo di ritorno’. In entrambi i casi alle due vittime era stata sottratta la bicicletta, parcheggiata e chiusa con lucchetto, e il quarantaquattrenne si era offerto di ‘mediare’ per la restituzione in cambio di un compenso.