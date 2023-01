Estorsione, ricercato per una condanna. Finisce in manette

Condannato per estorsione, rintracciato ed arrestato dai carabinieri. L’altra sera i militari della stazione di Longastrino, nell’ambito delle attività di ricerca dei ricercati, hanno rintracciato ed arrestato S.G., 48 enne materano, noto agli uffici di polizia, colpito da ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Potenza. I militari sono entrati in azione quando hanno scoperto che il ricercato si trovava nel basso ferrarese. L’uomo stava lavorando in una società locale.

A questo punto, i militati hanno effettuato le dovute verifiche, constatando la sua presenza all’interno dei locali aziendali e lo hanno quindi arrestato. Il lucano risulta essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, alla pena di 5 anni di reclusione, perché ritenuto responsabile di una estorsione commessa nel potentino tra il 2007 e il 2008 e, dopo le formalità di rito, è stato trasferito al carcere “Satta” di Ferrara ove sconterà la detenzione. Era da tempo che i carabinieri lo cercavano per assicurarlo alla giustizia. Ancora una volta le indagini degli uomini dell’Arma hanno portato i frutti sperati. L’uomo stava lavorando in una società coem se nulla fosse. I carabinieri infatti lo hanno trovato all’interno intento a svolgere i propri compisti. Per lui quindi sono scattate le manette.