ET in mostra a Milano Omaggio a Rambaldi

Quarant’anni fa usciva nelle sale cinematografiche il film ‘E.T.- L’extraterrestre’ di Steven Spielberg. L’alieno che ne è il protagonista è nato dalla genialità del ferrarese (nato a Vigarano Mainarda) Carlo Rambaldi, che grazie a questa creatura vinse nel 1983 il suo terzo Oscar (altri due li aveva conquistati nel 1977 con King Kong e nel 1980 con Alien). Nell’occasione del quarantennale la Cineteca di Milano programma un’ampia Retrospettiva. ‘E.T.- L’extraterrestre’ è un film che a quarant’anni dall’uscita riesce ancora a far sognare spettatori di ogni età, grazie alla sua atmosfera onirica, agli effetti visivi di Rambaldi e alle musiche di John Williams. Protagonista, un extraterrestre abbandonato dai suoi compagni sulla terra. Viene trovato da un bambino, che lo porta in casa nascondendolo agli adulti e cercando di contattare gli alieni affinché tornino a riprenderselo. Ne scaturisce una favola accolta trionfalmente in tutto il mondo.

Questo alieno, ha dichiarato Carlo Rambaldi, "costituisce la mia creatura più perfetta, un autentico attore meccanico in grado di comportarsi davanti alla cinepresa come una persona in carne ed ossa". In tal senso il critico Callisto Cosulich ebbe a scrivere dal Festival di Cannes del 1982 che Carlo Rambaldi ha costruito un pupazzo tanto umano che, se il film fosse stato in concorso, avrebbe potuto ricevere il premio per la migliore interpretazione maschile. Fino al 31 gennaio, nella sede della Cineteca di Milano (da martedì a domenica, dalle 15 alle 19) si potrà visitare una mostra dedicata a E.T., realizzata con la collaborazione della Fondazione Culturale Carlo Rambaldi.

"Un’esposizione straordinaria ed unica in Italia – dicono gli organizzatori della mostra dedicata al più famoso extraterrestre del cinema –, un viaggio magnetico nell’universo di E.T., disseminato di curiosità e suggestioni, che offre un percorso affascinante tra differenti arti e forme visive". E informano anche che sarà possibile scattare selfie con E.T. , doppiare le sequenze più famose del film, vedere scene inedite e tanto altro ancora, "per non smettere mai di sognare". Un invito allettante per continuare ad avere quelle emozioni che E.T ha dato e continua a dare quando si ha occasione di rivederlo in televisione, oppure visionando il Dvd.

Paolo Micalizzi