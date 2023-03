Etica, diritti e assistenza La Massoneria si interroga

Domani, alle 15, 30, la loggia Girolamo Savonarola (patrocinio del Comune e del Grande Oriente d’Italia) si interroga sull’etica e i diritti dell’assistenza in un convegno pubblico nella Sala della Musica in via Boccaleone 19.

I relatori. Gian Luca Altini, avvocato del Foro di Ravenna, Giovanni Boniolo, titolare della cattedra di Filosofia della scienza e Medical Humanities (Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione, Università di Ferrara), Roberto Piperno, già direttore dell’Unità Unità Operativa di Medicina Riabilitativa e Neuroriabilitazione dell’Usl di Bologna e dell’Irccs Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna. Dialoga con relatori la giornalista Barbara Ronchi Della Rocca, introduce Roberto Slaviero, presidente del Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili dell’Emilia Romagna, modera Stefano Mandrioli della Rl Girolamo Savonarola n°104, di Ferrara. Il Grande Oriente d’Italia, la più antica e numerosa obbedienza massonica del nostro Paese, riprende gli incontri pubblici dopo la pausa dovuta alla pandemia con l’intento di riallacciare il confronto con la cittadinanza, con i "profani" come sono definiti coloro i quali, non essendo iniziati, stanno "al di fuori del Tempio", nella forte convinzione "che questa sia una delle mission di una Libera Muratoria che non può rimanere chiusa in se stessa e avulsa dal contesto e dal momento storico in cui opera". "Il tema con cui si è voluto iniziare questo ciclo – dicono li organizzatori – è di grande attualità e interesse: l’assistenza sanitaria, in alcune delle sue implicazioni etiche, morali, sociali e politiche e dei diritti, sia per quanto riguarda il momento inerente la vita che gli aspetti del fine vita. L’argomento è vasto, lambisce territori che coinvolgono la laicità, la religione, la politica e che s’intrecciano tra di loro a volte anche in modo non armonico. Nostro intento è quello, pur consapevoli dei limiti, di offrire spunti di riflessione e di confronto, cercando di mediarli con il metodo della Libera Muratoria da sempre attenta al bene e al progresso dell’umanità. I rapidi e drammatici progressi della medicina e della scienza negli ultimi anni hanno radicalmente trasformato le prospettive e la qualità di vita sviluppando nello stesso tempo problematiche di tipo etico e legislativo. Basti pensare al fine vita o al suicidio assistito, strettamente connessi al libero arbitrio e alla libera scelta dell’individuo di determinare, in maniera consapevole anche la propria morte".