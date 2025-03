Etica e parità di genere. Tanti ospiti al Panathlon

Etica e parità di genere nello sport al centro di un confronto pubblico. Nel pomeriggio di lunedì il Panathlon Club Ferrara ha organizzato un incontro sul tema delle ‘Pari opportunità sul campo e fuori: etica e parità di genere nello sport’. I lavori si è aperta con una interpretazione particolare di Fratelli d’Italia, cantata proprio da una donna. A seguire le parole del Prefetto Massimo Marchesiello, che si è detto fiducioso del ruolo chiave che lo sport ha e deve avere per la parità di genere. Poi Angela Travagli, nella duplice veste di padrona di casa, come vicepresidente vicario del Panathlon Club Ferrara e di assessora del Comune di Ferrara con delega alle pari opportunità. Proprio in questo senso il cuore del suo intervento, incentrato sulle motivazioni che hanno portato il Comune di Ferrara alla firma della ‘Carta Etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport’ e sulle azioni concrete che ora si propone di attuare già dall’immediato. L’adesione impegna ad adottare e sviluppare politiche e azioni di valorizzazione della pratica sportiva, a confermare la volontà di procedere verso uno sport praticato da tutte le persone, senza discriminazioni di alcun tipo e che incarni soprattutto un ruolo educativo e sociale per una comunità equa ed inclusiva.

A questo si accosta in maniera certa il ruolo del Panathlon, da sempre promotore dei valori dell’etica sportiva e del Fair Play, attraverso propri importanti documenti e come ideale partner per la divulgazione anche di questo strumento per lo sport al femminile: proprio per iniziare questo impegno, il Club ha distribuito a tutti i partecipanti la "Carta etica". Nella seconda parte dell’incontro, la parola è passata ad alcuni ospiti. Tra questi significativi i racconti di Rebecca Bottoni, nella veste di delegata regionale area sociale della Figc, e della passione tramessa da una giovane arbitro della sezione di Ferrara dell’Aia, dalle rappresentanti delle giocatrici dell’Accademia Spal e della X Martiri calcio a 5, Valentina Ferrozzi, presidentessa del Coordinamento Spal Clubs e presentata come nuovo socio del Panathlon Ferrara. Passando alla funzione più ‘sociale’ dello sport, l’intervento di Giorgia Minzoni e delle Dragon Lady del Canoa Club Ferrara. La serata è stata chiusa da Sabrina Corzani che, da presidente dell’Ariosto Pallamano, ha parlato della forza educativa dello sport.

Mario Tosatti