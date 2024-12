Ettore Scola, tre decenni di storia italiana

Il cinema Boldini in Sala Estense conclude la rassegna ‘Italiani senza meta? Stato, Nazione, Patria, Repubblica’ con una proiezione gratuita di ‘C’eravamo tanto amati’ di Ettore Scola, presentata da Andrea Pugiotto del dipartimento di Giurisprudenza di Unife. L’appuntamento è per domani sera in sala Estense. L’ingresso è gratuito, con apertura delle porte alle 20.30. L’introduzione di Pugiotto inizierà alle 21, seguita dalla proiezione del film alle 21.15. Capolavoro del cinema, il film racconta tre decenni di storia politica e sociale.