Eurohockey, il miglior giocatore è Marcello Succi

E’ Marcello Succi il migliore giocatore dell’Eurohockey . E dal sindaco Simone Saletti, dall’assessore allo sport Ornella Bonati che partecipa sempre dagli spalti alle gare e dall’intera giunta arriva un plauso che si diffonde in tutto il territorio comunale e si fa corale. Si è conclusa a Ferrara la competizione EuroHockey Club Indoor Challenge I e la formazione di Bondeno, unica squadra italiana a partecipare al torneo in virtù della vittoria del massimo campionato nella stagione precedente, si è classificata terza. Non solo, il giocatore matildeo Marcello Succi è stato nominato "Miglior giocatore del torneo". "Ancora complimenti a una formazione che anno dopo anno riesce a farci sognare attraverso risultati mai visti prima – è il plauso del sindaco, Simone Saletti, presente il sabato a sostenere i colori bianco-azzurri, e dell’assessore allo Sport, Ornella Bonati, sugli spalti per tutta la tre giorni di competizione –. Un "bravo" anche a Marcello Succi, uno dei nostri orgogli locali in termini di valori e risultati sportivi. Anche grazie ad atleti come Marcello, il nome di Bondeno brilla nelle vette nazionali dello sport".