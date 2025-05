Europa e industria, tempo di confronto

È in programma oggi, a partire dalle 17 nella sede dell’Istituto di Storia Contemporanea (vicolo Santo Spirito, 11) l’evento "Europa: per Ferrara e la sua industria" durante il quale interverranno l’ex ministro Patrizio Bianchi già rettore Unife, Valentina Mini docente Unife, Giuseppe Ferrara (del Cds) e Giuliano Guietti di Ires.

L’evento sarà moderato da Leonardo Uba, uno dei due contendenti alla segreteria comunale del Partito Democratico. Il dibattito è immaginato come un confronto aperto, a più voci, sul tema delle attività produttive e industriali di città e provincia. In particolare, il focus sarà orientato sui comparti chimico e meccanico.

Questo evento entra in qualche misura nel dibattito congressuale per la leadership comunale del partito e traccia una prima caratterizzazione puntuale dell’agenda di priorità del candidato. Per il momento, come era immaginabile che fosse, i due contendenti si sono concentrati per lo più su questioni interne e organizzative in seno a partito. Adesso, si inizia a ragionare anche di priorità programmatiche. E non c’è dubbio che quello dello sviluppo industriale della città sarà uno fra i temi su quali il Partito Democratico dovrà poter esprimere una linea chiara per essere competitivo. Se non altro in prospettiva di traguardare i prossimi appuntamenti elettorali.