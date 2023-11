Europa e pari opportunità, l’appuntamento in Castello

Oggi, alle 16 nella sala del Consiglio provinciale del Castello estense, si svolgerà il secondo dei tre convegni del progetto ’L’Europa per le pari opportunità generazionali, di genere e territoriali’. Argomento del convegno le diseguaglianze di genere. Il Progetto, la cui titolarità è in capo al Cds – Centro ricerche documentazione e studi economico sociali – è finanziato dalla Regione sul bando per iniziative di promozione e sostegno della Cittadinanza Europea – Anno 2023, e ha come partner il Movimento Federalista Europeo, sezione di Ferrara, l’Udi e il Centro formazione professionale di Cesta. È patrocinato dalla Provincia e da Asvis – Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile. Il programma prevede un breve intervento di Cinzia Bracci, presidente di Cds, a presentazione del progetto, la lettura di un brano di David Sassoli tratto dal libro ‘La saggezza e l’audacia’, a seguire relazione e coordinamento del tavolo a cura di Annalisa Ferrari componente del direttivo di Cds, poi relazioni di Rossella Zadro, segretaria del Movimento Federalista Europeo, Maria Gabriella Marchetti, componente dell’Osservatorio nazionale politiche di parità di genere del dipartimento Pari opportunità presidenza del Consiglio dei ministri, Anna Baldoni, presidente dell’Aps ’Le Passeggiate di Agata’, Stefania Guglielmi, presidente Udi. Al termine coinvolgimento del pubblico e intervento conclusivo di Annalisa Felletti, consigliera di parità della Provincia.